Омск-Информ
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·Общество

Предпринимательница из Московской области стала обладателем четырехэтажного здания и земельного участка под ним.

В центре Омска, на улице Яковлева, продали бывшее общежитие Омского государственного аграрного университета. Четырехэтажное здание площадью 4,1 тыс. кв. м и земельный участок под ним купила предпринимательница из Московской области Софья Кутулуцкая. Договор с ней заключат на 80,4 млн рублей.

Рядом со зданием бывшей общаги также продали земельный участок. В конце января состоятся торги по реализации здания, в котором располагалась столовая ОмГАУ.

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·Общество

Предпринимательница из Московской области стала обладателем четырехэтажного здания и земельного участка под ним.

В центре Омска, на улице Яковлева, продали бывшее общежитие Омского государственного аграрного университета. Четырехэтажное здание площадью 4,1 тыс. кв. м и земельный участок под ним купила предпринимательница из Московской области Софья Кутулуцкая. Договор с ней заключат на 80,4 млн рублей.

Рядом со зданием бывшей общаги также продали земельный участок. В конце января состоятся торги по реализации здания, в котором располагалась столовая ОмГАУ.

1382