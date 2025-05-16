Омск-Информ
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·Общество

Открыты вакансии на четыре должности.
Городские парки, куда входят Советский парк, парк имени 30-летия ВЛКСМ, сад «Сибирь» и сад имени Кирова, объявили набор новых сотрудников в свою команду. 

Соискателям предложили должности инструктора веревочного парка, специалиста по связям с общественностью, тракториста и техника-электрика.  В какой парк конкретно нужен персонал, не сообщается. Предлагаемые зарплаты не озвучиваются. Судя по всему, они не высокие.

Ранее сообщалось, что в омские парки вернулась акция «Скидочный четверг». Билеты на посещение любых аттракционов в этот день можно приобрести дешевле, за 119 рублей одна карусель. 

Мария Филимонова
·Общество

Открыты вакансии на четыре должности.
Городские парки, куда входят Советский парк, парк имени 30-летия ВЛКСМ, сад «Сибирь» и сад имени Кирова, объявили набор новых сотрудников в свою команду. 

Соискателям предложили должности инструктора веревочного парка, специалиста по связям с общественностью, тракториста и техника-электрика.  В какой парк конкретно нужен персонал, не сообщается. Предлагаемые зарплаты не озвучиваются. Судя по всему, они не высокие.

Ранее сообщалось, что в омские парки вернулась акция «Скидочный четверг». Билеты на посещение любых аттракционов в этот день можно приобрести дешевле, за 119 рублей одна карусель. 

Мария Филимонова