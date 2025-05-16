Режим пешеходной зоны будет действовать до 31 августа включительно.

С сегодняшнего дня, 16 мая, участок от пешеходного перехода между Драматическим театром и музеем Врубеля до перекрестка улиц Ленина и Партизанской переходит в статус пешеходной зоны. Вместе с тем проезд по улицам Партизанская, Щербанева и Юбилейному мосту останется открытым.

Изменения вступают в силу каждую пятницу вечером начиная с 20 часов и действуют до вечера воскресенья, также до 20 часов. Данная практика будет реализовываться регулярно до окончания лета, до 31 августа включительно.

Уже стала известна программа мероприятий на сегодняшний вечер. У музея имени М. А. Врубеля выступят талантливые коллективы из Омска с музыкально-хореографическими номерами. Рядом на площади перед знаменитым зданием Дома с часами на улице Ленина, 14, развернется зажигательная вечеринка с участием ведущих диджеев города. Также омичам будет представлена увлекательная программа у гостиницы «Россия»: зрители смогут насладиться яркими интерактивными шоу от фольклорных ансамблей «Сретение» и «Белая столица». И наконец, городской сад приглашает окунуться в атмосферу кинематографа под открытым небом – зрителей ждет показ фильма на большом экране.