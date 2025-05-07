Такое решение приняли областные власти.

Сегодня, 7 мая, губернатор Омской области Виталий Хоценко на оперативном совещании рассказал о проекте «Пешеходный Любинский». Суть его в том, чтобы на выходные закрыть для проезда центральную улицу Омска ради проведения культурных и спортивных мероприятий.

- Проект предполагает, что в выходные дни на Любинском проспекте будут проводиться культурные и спортивные мероприятия. На время мероприятий территория будет закрыта для транспорта,- подчеркнул Хоценко.

Идея перекрытия Любинского проспекта для транспорта муссируется уже лет 15. Однако на разных стадиях проект не находил реального воплощения. Вероятно, такая возможность появилась только тогда, когда Омск обрел статус Молодежной и Культурной столиц. И понадобились локации для проведения мероприятий.