Соревнования пройдут с 21 по 24 ноября 2025 года.
Федерация фигурного катания России объявила календарь всероссийских турниров на сезон 2025–2026 гг., согласно которому Омск принимает один из этапов престижного турнира Гран-при России.
Мероприятие под названием «Сердце Сибири» пройдет с 21 по 24 ноября следующего года. Гостям и зрителям омского льда предстоит увидеть зрелищные выступления спортсменов в разных категориях: одиночном катании, парном катании, а также в танцах на льду и спортивных парах.
Помимо Омска, этапы Гран-при состоятся в Магнитогорске, Красноярске, Казани и Москве. Финал примет Челябинск в марте 2026-го, а чемпионат России, традиционно определяющий лучших фигуристов страны, пройдет в декабре 2026 года в Санкт-Петербурге.
Напомним, что в прошлом году чемпионат России по фигурному катанию проходил в Омске. Соревнования завершились огромной сенсацией.