Турнир продлится три дня, а в воскресенье зрителей ждут показательные выступления спортсменов.

Сегодня, 19 декабря, в Омске стартует «Ростелеком – чемпионат России по фигурному катанию». Уже в 13:00 начнется ритм-танец у представителей танцев на льду. В 16:00 стартует короткая программа у спортивных пар, в 18:25 на лед «G-Drive Арены» выйдут мужчины с короткой программой. Торжественное открытие соревнований запланировано на 17:40.

Чемпионат, на который приехали сильнейшие фигуристы страны, будет длиться три дня. В воскресенье, 22 декабря, состоится торжественное награждение победителей и призеров турнира, а вечером – показательные выступления.

На время проведения соревнования в Омске изменили схемы движения транспорта, продлили два автобусных маршрута, а мэр города Сергей Шелест попросил автомобилистов временно пересесть на общественный транспорт.