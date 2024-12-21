Золото в мужском одиночном катании взял спортсмен, который после короткой программы шел на шестом месте. Лидеры провалились.

В Омске завершился чемпионат России по фигурному катанию. Последними соревновались мужчины, и их мини-турнир стал настоящим украшением чемпионата. Победу в споре одиночников взял спортсмен, который после короткой программы шел на далеком шестом месте.

Представитель Санкт-Петербурга Владислав Дикиджи откатал произвольную программу на 200,82 балла, набрав в сумме за два выступления 297,10. На пьедестал почета поднялись еще два спортсмена из Северной столицы – Глеб Лутфуллин (283,02) и Евгений Семененко (281,65). Прошлогодний победитель чемпионата Семенко после короткой программы был девятым(!), но, как Дикиджи, уверенно выступил в произвольной.

Лидировавший после первого дня Марк Кондратюк совершил множество ошибок и откатился на пятое место. Его соперник Петр Гуменник тоже не справился с давлением и волнением, заняв лишь четвертое место.

Завтра, 22 декабря, состоится награждение победителей и призеров чемпионата, а вечером пройдут показательные выступления.