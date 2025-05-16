Омские парки готовятся к сезону обновлений.
Омичам представили проект благоустройства городских парков, запланированных на предстоящий летний сезон. Среди объектов обновления – парк 30-летия ВЛКСМ, Советский парк и сад «Сибирь», сообщает портал NGS55 со ссылкой на департамент имущественных отношений.
Одним из главных нововведений станет капитальный ремонт главной лестницы Советского парка, выходящей к реке Иртыш. Она получит современное оформление и новую подсветку. Рядом разместится веревочный парк и новые аттракционы.
В парке 30-летия ВЛКСМ намечены улучшения в зоне отдыха и досуга. Будут установлены новые скамьи, мусорные контейнеры, проведено дополнительное освещение. Обновленную прогулочную зону дополнит площадка для занятий экстремальными видами спорта и специализированная волейбольная площадка с пляжным пространством для отдыха и расслабления.
Ранее сообщалось, что в Омске хотят построить новую набережную.