Набережную собираются построить вместе с новым кварталом.

В районе Нефтяников, на территории санатория «Рассвет», планируется строительство нового жилого квартала. В рамках проекта застройщик обязуется возвести не только жилые дома, но и необходимую социальную инфраструктуру, а также благоустроить набережную.

Согласно концептуальному плану, общая протяженность набережной составит полтора километра, простираясь от моста имени 60-летия ВЛКСМ до Советского пляжа. Предполагается создание единого прогулочного променада, располагающегося выше уровня возможных разливов реки Иртыш.

На набережной появятся наблюдательные мостики в нескольких местах: у Советского парка, центра восстановительной терапии «Русь» и по периметру будущей жилой застройки. Конструкция мостиков разработана таким образом, что в период половодья их опоры опускаются в воду, позволяя омичам прогуливаться над поверхностью Иртыша.

Некоторые зоны благоустройства спланированы ниже максимального уровня реки Иртыш, поэтому весной они будут заполняться водой, а в летние и осенние месяцы позволят жителям Омска близко соприкасаться с водной стихией. Особый акцент сделан на участке под мостом имени 60-летия ВЛКСМ, где предполагается создание молодежной площадки со скейтпарком.

Захотят ли дети гулять под шумным мостом, разработчики амбициозного концепта не сообщают.

Также в GloraX рассказали, что гулять по новой набережной будет приятно не только летом, но и зимой. Новый объект будет приспособлен и для холодного времени года.

За свои деньги застройщик планирует построить 600 метров новой набережной. Инфрастуктура обойдется компании в 800 миллионов рублей.