Всего инвестор готов вложить в социальную и транспортную инфраструктуру 1,8 млрд рублей.

Компания GloraX, которая собирается построить жилой комплекс на месте бывшего санатория «Рассвет» в Омске, планирует вложить в развитие социальной и транспортной инфраструктуры более 1,8 миллиарда рублей. Об этом сообщил директор по развитию и взаимодействию с государственными органами в Сибири и на юге России Степан Аверин на заседании комитета Омского городского совета по вопросам градостроительства и архитектуры.

Аверин рассказал, что 800 миллионов рублей планируют потратить на строительство 600 метров набережной Иртыша. Как уточняет «РБК Омск», около 700 миллионов рублей пойдут на образовательный комплекс – детский сад на 100 мест и начальную школу на 240 учеников. Еще 240 миллионов рублей застройщик заплатит в виде инфраструктурного сбора – эти деньги нужны, потому что часть детей из нового района придется распределить по уже существующим школам и детсадам.

Кроме того, компания потратит около 35 миллионов рублей на покупку семи автобусов, которые будут возить детей в другие учебные заведения. Эти автобусы передадут городу бесплатно.

Представитель компании-застройщика добавил, что идея построить пешеходную набережную появилась по просьбе губернатора. Проект этой набережной еще предстоит обсудить на заседании областного Архитектурно-градостроительного совета.