Омск-Информ
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·Политика

Обновить планируется интерьеры представительства.
Правительство Омской области объявило торги на ремонт своего представительства при правительстве России. Здание располагается в Москве по адресу: Большой Козловский переулок, 14/15. За 13 млн рублей планируется текущий ремонт на 1-м этаже представительства.
Торги объявили сегодня. Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 23 мая. По данным портала «Госзакупки», выбрать победителя планируется 26 апреля. По условиям проекта контракта, ремонт должен быть готов к 31 октября.
Напомним, в прошлом году в представительстве отремонтировали 2-й этаж, где располагаются кабинеты губернатора и замгубернатора, конференц-зал, рабочие кабинеты, комната отдыха, холл, кухня и т. д. На интерьеры 2-го этажа (на фото) потратили 24,5 млн рублей. Еще 3 млн рублей потратили на мебель.
Андрей Андреев
·Политика

Обновить планируется интерьеры представительства.
Правительство Омской области объявило торги на ремонт своего представительства при правительстве России. Здание располагается в Москве по адресу: Большой Козловский переулок, 14/15. За 13 млн рублей планируется текущий ремонт на 1-м этаже представительства.
Торги объявили сегодня. Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 23 мая. По данным портала «Госзакупки», выбрать победителя планируется 26 апреля. По условиям проекта контракта, ремонт должен быть готов к 31 октября.
Напомним, в прошлом году в представительстве отремонтировали 2-й этаж, где располагаются кабинеты губернатора и замгубернатора, конференц-зал, рабочие кабинеты, комната отдыха, холл, кухня и т. д. На интерьеры 2-го этажа (на фото) потратили 24,5 млн рублей. Еще 3 млн рублей потратили на мебель.
Андрей Андреев