Заказчик предпочитает коричневые тона в интерьерах представительства.

На сайте госзакупок появился лот на производство и установку корпусной мебели по индивидуальному заказу. Обновить меблировку решили в представительстве Омской области при Правительстве РФ. Сумма заказа – 2 999 000 рублей.

Цена контракта включает в себя стоимость поставляемого товара, погрузо-разгрузочные работы, доставку, сборку, установку, а также налоги и сборы, предусмотренные действующим законодательством РФ.

В перечне поставляемого товара кухня в цокольный этаж, кухня в приемную, шкаф в кабинет, шкаф в спальню, шкаф для стиральной и сушильной машины, две тумбы под раковину и две инсталляции в санузел. Заказчик установил и качественные характеристики требуемого, например, корпус кухни должен быть цвета дуб канзас коричневый, а столешницы – Carpenter Oak.

Поставщик мебели станет известен 23 марта, все работы по доставке и установке должны быть выполнены до 31 мая.