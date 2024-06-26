Омск-Информ
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·Политика

Ремонт планируется завершить не позднее 15 ноября 2024 года.
Стал известен подрядчик, который отремонтирует здание представительства Омской области при правительстве России, которое находится в Москве в Большом Козловском переулке. Работы выполнит ООО «Технопро», сообщает «Новый Омск».
Отмечается, что компания-победитель была единственным участником аукциона. Подписанный контракт разместили на сайте госзакупок 25 июня.
Подрядчик оценил свои услуги в 24,5 млн рублей, это на 760 тыс. рублей ниже начальной цены. Деньги на ремонт будут выделены из бюджета Омской области.
Кроме того, на аукционных документах представлены эскизы интерьеров обновленного здания (на фото).
·Политика

Ремонт планируется завершить не позднее 15 ноября 2024 года.
Стал известен подрядчик, который отремонтирует здание представительства Омской области при правительстве России, которое находится в Москве в Большом Козловском переулке. Работы выполнит ООО «Технопро», сообщает «Новый Омск».
Отмечается, что компания-победитель была единственным участником аукциона. Подписанный контракт разместили на сайте госзакупок 25 июня.
Подрядчик оценил свои услуги в 24,5 млн рублей, это на 760 тыс. рублей ниже начальной цены. Деньги на ремонт будут выделены из бюджета Омской области.
Кроме того, на аукционных документах представлены эскизы интерьеров обновленного здания (на фото).