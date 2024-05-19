Такая сумма поступит подрядчику из бюджета Омской области. Победитель аукциона станет известен 11 июня.
На сайте Единой информационной системы в сфере закупок появился аукцион на выполнение работ по ремонту здания Представительства Омской области при Правительстве РФ. Оно расположено в Москве.
Подрядчик будет проводить отделочные и завершающие работы. У компании, которая выиграет аукцион, должен быть опыт выполнения ремонта зданий и сооружений, а также опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства. Применяемые во время работ материалы по качеству и потребительским свойствам должны соответствовать сертификатам, свидетельствам и паспортам качества изготовителей. Также они должны быть разрешены к использованию на территории РФ.
Рабочие не должны загромождать строительным мусором эвакуационные выходы и места общего пользования, более того – обязаны каждый день убирать за собой.
– Подрядчик ежедневно после завершения работ своими силами и (или) за счет собственных средств производит уборку помещений, используемых коридоров и лестничных клеток. Складирование строительного мусора осуществляется Подрядчиком в специально отведенных Заказчиком местах, – говорится в техническом задании.
За выполненные работы подрядчик получит 25 326 010,00 рублей. Источник финансирования – бюджет Омской области.
Заявки на аукцион от компаний принимаются до 7 июня, а его итоги подведут 11 июня.