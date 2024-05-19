Такая сумма поступит подрядчику из бюджета Омской области. Победитель аукциона станет известен 11 июня.

Такая сумма поступит подрядчику из бюджета Омской области. Победитель аукциона станет известен 11 июня.

На сайте Единой информационной системы в сфере закупок появился аукцион на выполнение работ по ремонту здания Представительства Омской области при Правительстве РФ. Оно расположено в Москве.

Подрядчик будет проводить отделочные и завершающие работы. У компании, которая выиграет аукцион, должен быть опыт выполнения ремонта зданий и сооружений, а также опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства. Применяемые во время работ материалы по качеству и потребительским свойствам должны соответствовать сертификатам, свидетельствам и паспортам качества изготовителей. Также они должны быть разрешены к использованию на территории РФ.

Рабочие не должны загромождать строительным мусором эвакуационные выходы и места общего пользования, более того – обязаны каждый день убирать за собой.

– Подрядчик ежедневно после завершения работ своими силами и (или) за счет собственных средств производит уборку помещений, используемых коридоров и лестничных клеток. Складирование строительного мусора осуществляется Подрядчиком в специально отведенных Заказчиком местах, – говорится в техническом задании.

За выполненные работы подрядчик получит 25 326 010,00 рублей. Источник финансирования – бюджет Омской области.

Заявки на аукцион от компаний принимаются до 7 июня, а его итоги подведут 11 июня.