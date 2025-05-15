Работа будет продолжаться до полного устранения нелегальных построек.

В течение 4 месяцев в Омске было демонтировано 107 незаконно размещенных киосков и ларьков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства омской области.

– В среднем за месяц городские службы убирают порядка 25 объектов. Работы ведутся преимущественно в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта и не создавать неудобств для жителей, – отметил губернатор Виталий Хоценко.

Он также добавил, что работа не будет завершена до полного демонтирования всех нелегальных ларьков и киосков в городе.

Напомним, что ранее в Омске ужесточили наказания за незаконное размещение нестационарных торговых объектов.