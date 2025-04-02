Суммы штрафов будут увеличены для первичного нарушения.

В областное Заксобрание внесен законопроект, увеличивающий штрафы за незаконное размещение нестационарных торговых объектов. Власти намерены усилить наказание за первичные нарушения.

За первое несанкционированное размещение киосков и павильонов гражданам грозит штраф от 3 до 4 тыс. рублей (сейчас – от 2 до 4 тыс.), должностным лицам – от 15 до 20 тыс. (сейчас от 10 до 14 тыс. рублей), юрлицам – от 30 до 60 тыс. (сейчас от 20 до 40 тыс. рублей).

При повторном нарушении в течение года граждан по-прежнему будут штрафовать на сумму от 4 до 5 тыс. рублей, должностных лиц – от 30 до 50 тыс. рублей (сейчас – от 20 до 40 тыс.), юрлиц – от 40 до 200 тыс. (сумма штрафа осталась прежней).

Власти Омска с недавнего времени объявили нелегальным киоскам настоящую войну. Ранее глава региона Виталий Хоценко озвучил цифру в 328 торговых точек, которые необходимо убрать до конца года.