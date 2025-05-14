Муниципалитет ищет подрядчика для работы в четырех зеленых зонах города.

Муниципальное предприятие «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» объявило аукцион на выполнение работ по скашиванию травы и поросли в нескольких зеленых зонах города. Аукцион размещен на сайте госзакупок.

Работы предстоит провести на территориях самого ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ, парка Советского, а также в садах «Сибирь» и имени Кирова. Контракт рассчитан до конца июля.

Подрядчику советуют привлекать к работе от семи до девяти человек. Косить траву вдоль дорог и тропинок нужно будет рано утром и в любую погоду – даже дождь или снег не станут причиной для переноса работ.

Начальная цена контракта составляет 2,3 миллиона рублей. Подать заявки на участие в аукционе можно до 16 мая.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в парке имени 30-летия ВЛКСМ начали готовиться к ремонту главного входа.