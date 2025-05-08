Следующий сезон станет четвертым для специалиста в штабе хоккейного клуба.

Тренер Александр Свитов продолжит работу в «Авангарде». Об этом сообщает ресурс Metaratings.ru, ссылаясь на свой источник. Для 42-летнего специалиста предстоящий сезон станет четвёртым в системе омского клуба.

За свою карьеру Александр Свитов дважды становился обладателем Кубка Гагарина. На турнирах чемпионата России он сыграл 848 матчей и забил 136 голов. В НХЛ он провёл 186 игр и набрал 13 шайб. За всю карьеру Свитов принял участие в 1148 матчах различных лиг и забил 215 голов.

Александр Свитов работает в «Авангарде» с 2022 года. Являясь воспитанником омского хоккея, он выступал за омский клуб в период с 1999 по 2001, с 2005 по 2006 и с 2007 по 2010 годы. Также он провел девять матчей за фарм-клуб «Авангарда» – «Омские Крылья» в сезоне 2021/2022.

Ранее сообщалось, что главный тренер «ястребов» Ги Буше продлил контракт с клубом до 2026–2027 года.