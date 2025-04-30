Судя по всему, повреждена вся кровля.

Исилькульская межрайоная прокуратура Омской области начала проверку в связи с повреждением кровли на здании школы в селе Лесном во время сильного ветра.

Предварительно установлено, что крышу унесло во время вчерашнего урагана. Площадь повреждения составила 500 кв. м. Учеников в момент происшествия в школе не находилось.

На место происшествия выезжал исилькульский межрайонный прокурор Дмитрий Тракимас. После проверки станет понятно, соответствовала ли кровля нормам безопасности.

Как оказалось, частично крышу ремонтировали в 2023 году. Теперь прокурорам предстоит выяснить, насколько качественно были выполнены работы.

Ранее сообщалось, что губернатор Виталий Хоценко распорядился устранить повреждения в Полтавском и Исилькульском районах, нанесенные стихией.

– Непогода, которая бушует в нашем регионе, стала причиной повреждения ряда зданий социальной инфраструктуры в Исилькульском и Полтавском районах. Поставил задачу главам муниципалитетов и министерству региональной безопасности оценить ущерб и начать работы по восстановлению, – написал глава региона в своем телеграм-канале.

В Омске вчера погиб предприниматель, которого унесло вместе с куском профнастила.