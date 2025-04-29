Бывший заместитель председателя правительства отметил, что открыт для студентов и преподавателей.

Исполняющий обязанности ректора ОмГУ Иван Кротт, о назначении которого «Омск-информ» сообщил своим читателям первым, сделал первое заявление в новом качестве. Сегодня он вступил в должность и пафосно пригласил преподавателей и студентов к диалогу.

– Для меня важно мнение и участие преподавателей, сотрудников и студентов – двери моего кабинета всегда открыты для конструктивных предложений, – отметил Кротт. – Главное – создать сплоченную команду единомышленников, где каждый готов поддержать в трудную минуту, а в будничной работе – действовать как часть отлаженного механизма. Сложно, но тем и интересно! Вызовы приняты.

Среди задач новый руководитель вуза обозначил встречи, сохранение традиций, развитие научного потенциала, поддержку преподавателей, развитие студенческой жизни, совершенствование инфраструктуры и укрепление связей с работодателями.

Он обещал вывести ОмГУ на более высокий уровень.

Отметим, что ранее Иван Кротт категорически отрицал «Омск-информу» свое назначение в ОмГУ. Он сменил ушедшего вчера ректора Сергея Замятина.

Ранее специалист работал первым проректором ОмГПУ. А до этого возглавлял министерство образования и был зампредом. В правительство Омской области Кротт пришел с поста ректора ОмГПУ.