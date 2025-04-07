Статусное назначение ожидается в самое ближайшее время.

В громкой истории с кадровыми изменениями в Омском государственном университете имени Ф. М. Достоевского появились новые подробности. Нынешний ректор вуза Сергей Замятин покинет свой пост уже на этой неделе. Его сменщик, бывший министр образования региона Иван Кротт, займет должность сразу после возвращения из командировки, сообщил «Омск-информу» источник, знакомый с ситуацией.

– Кротт сейчас в отъезде и по возвращении сразу вступит в должность. Насколько мне известно, это будет либо во вторник, либо в среду, – рассказал инсайдер.

Информация о скором назначении Ивана Кротта ректором классического университета стала достоянием общественности на прошлой неделе. Сам он в комментарии «Омск-информу» заявил, что не знает о своем переходе в ОмГУ. На сегодняшний день он занимает пост первого проректора Омского государственного педагогического университета.