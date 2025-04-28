Омск-Информ
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·Образование

Кто займет его место, пока неизвестно.
Сегодня, 28 апреля, Сергей Замятин покинул пост ректора Омского государственного университета. Как сообщили «Омск-информу» глава вуза отработал последний день. 
– Ректор отработал последний день. Информация, кто будет новым ректором, в вуз не поступила, – пояснили редакции в пресс-службе ОмГУ.
Ранее сообщалось о вероятном увольнении Сергея Замятина. Равно как и о том, что его место может занять бывший министр образования региона Иван Кротт.
Андрей Андреев
·Образование

Кто займет его место, пока неизвестно.
Сегодня, 28 апреля, Сергей Замятин покинул пост ректора Омского государственного университета. Как сообщили «Омск-информу» глава вуза отработал последний день. 
– Ректор отработал последний день. Информация, кто будет новым ректором, в вуз не поступила, – пояснили редакции в пресс-службе ОмГУ.
Ранее сообщалось о вероятном увольнении Сергея Замятина. Равно как и о том, что его место может занять бывший министр образования региона Иван Кротт.
Андрей Андреев