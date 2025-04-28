Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина находится под стражей уже почти полгода. 
Куйбышевский районный суд Омска снова продлил арест подозреваемому в убийстве 15-летней Евангелины Алешкиной. Напомним, в убийстве школьницы из Москвы подозревают 41-летнего местного жителя.
Напомним, прошлым летом семья Евангелины приехала в Омск в гости к родственникам. Девочка пропала 22 июля, когда ушла гулять по парку Победы возле санатория «Ника». Только через четыре дня ее тело нашли возле лодочной станции на Иртыше в районе улицы 3-я Островской.
Через три с лишним месяца правоохранители задержали подозреваемого. Ранее его уже судили за изнасилования.
С момента задержания омичу несколько раз продлевали арест.
·Происшествия

Мужчина находится под стражей уже почти полгода. 
Куйбышевский районный суд Омска снова продлил арест подозреваемому в убийстве 15-летней Евангелины Алешкиной. Напомним, в убийстве школьницы из Москвы подозревают 41-летнего местного жителя.
Напомним, прошлым летом семья Евангелины приехала в Омск в гости к родственникам. Девочка пропала 22 июля, когда ушла гулять по парку Победы возле санатория «Ника». Только через четыре дня ее тело нашли возле лодочной станции на Иртыше в районе улицы 3-я Островской.
Через три с лишним месяца правоохранители задержали подозреваемого. Ранее его уже судили за изнасилования.
С момента задержания омичу несколько раз продлевали арест.