«Перестройка» старого ведомства под новое займет дополнительные 3 месяца.

Создание нового министерства молодежной политики из старого главного управления молодежной политики, как следует из проекта указа губернатора Виталия Хоценко, переносится на 3 месяца.

Напомним, что в феврале этого года омские власти анонсировали проект, согласно которому будет создано два новых министерства – министерство молодежной политики и министерство строительства и архитектуры. С 15 апреля министерство строительства стало министерством строительства и архитектуры. А главное управление молодежной политики должно было стать министерством молодежной политики с 1 апреля, но теперь в проекте значится другая дата – 7 июля.

Работать в новом министерстве будут 22 сотрудника, из которых 21 – на должностях гражданской службы. Специально для данного ведомства введут 5 новых должностей, включая 3 руководящие позиции.