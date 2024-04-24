Региональное министерство внутренней политики объявило поиск сотрудников.
Министерство внутренней политики Омской области объявило о начале поиска новых сотрудников. Желающие могут подать документы на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы Омской области.
Так, в министерство требуются:
- начальник сектора социально-политического анализа управления экспертно-аналитической деятельности;
- советник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления управления по работе с органами местного самоуправления;
- главный специалист сектора мониторинга и информационного обеспечения управления по взаимодействию со средствами массовых коммуникаций департамента информационно-правового обеспечения, кадровой политики и государственной службы;
- главный специалист сектора социально-политического анализа управления экспертно-аналитической деятельности;
- главный специалист отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления управления по работе с органами местного самоуправления.
Руководитель сектора может претендовать на зарплату от 54 до 71 тыс. рублей, советник отдела – 52–69 тыс. рублей, главный специалист – 38–52 тыс. рублей.
Документы можно подать до 14 мая.