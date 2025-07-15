Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

Дело затягивают некие особенности бюджетного процесса.
Министерство молодежной политики Омской области начнет работать только с третьей декады августа. Об этом рассказала пресс-служба главы региона Виталия Хоценко.
- На данный момент начало работы нового министерства запланировано на 20 августа. Это связано с особенностями бюджетного процесса, - заявила «Омск-информу» пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева. 
К слову, создание нового министерства власти переносят уже во второй раз. Начало его работы анонсировали в феврале. Министерством молодежной политики с 1 апреля должно было стать главное управление молодежной политики. Потом дату перенесли на 7 июля.
Планируется, что в новом ведомстве станет работать штат из 22 сотрудников. Специально для министерства введут 5 новых должностей, включая 3 руководящие позиции. Кто возглавит новую структуру, пока неизвестно.
Андрей Андреев
·Политика

Дело затягивают некие особенности бюджетного процесса.
Министерство молодежной политики Омской области начнет работать только с третьей декады августа. Об этом рассказала пресс-служба главы региона Виталия Хоценко.
- На данный момент начало работы нового министерства запланировано на 20 августа. Это связано с особенностями бюджетного процесса, - заявила «Омск-информу» пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева. 
К слову, создание нового министерства власти переносят уже во второй раз. Начало его работы анонсировали в феврале. Министерством молодежной политики с 1 апреля должно было стать главное управление молодежной политики. Потом дату перенесли на 7 июля.
Планируется, что в новом ведомстве станет работать штат из 22 сотрудников. Специально для министерства введут 5 новых должностей, включая 3 руководящие позиции. Кто возглавит новую структуру, пока неизвестно.
Андрей Андреев