Омск-Информ
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·Политика

Анастасия Терпугова теперь возглавляет министерство внутренней политики. Руководить она будет один год.

Новое министерство внутренней политики Омской области, которое образовалось в результате переименования министерства региональной политики и массовых коммуникаций, возглавила Анастасия Терпугова. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 23 апреля, губернатор Виталий Хоценко.

Терпугова назначена министром на один год. Испытательный срок для нее не установили, так как это ведомство чиновница возглавляет с прошлого года.

Отметим, что вчера стало известно о назначении нового заместителя Терпуговой. Им стала замдиректора 12 канала, а также жена главы регионального Минспорта Ивана Колесника Ольга Колесник.

·Политика

Анастасия Терпугова теперь возглавляет министерство внутренней политики. Руководить она будет один год.

Новое министерство внутренней политики Омской области, которое образовалось в результате переименования министерства региональной политики и массовых коммуникаций, возглавила Анастасия Терпугова. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 23 апреля, губернатор Виталий Хоценко.

Терпугова назначена министром на один год. Испытательный срок для нее не установили, так как это ведомство чиновница возглавляет с прошлого года.

Отметим, что вчера стало известно о назначении нового заместителя Терпуговой. Им стала замдиректора 12 канала, а также жена главы регионального Минспорта Ивана Колесника Ольга Колесник.