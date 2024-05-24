Омск-Информ
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·Общество

Несмотря на это, помощь жителям района продолжается. 

В Усть-Ишимском районе Омской области, который топит паводковыми водами, пошел снег. На это обратила внимание министр внутренней политики Омской области Анастасия Терпугова.

– Погода преподносит сюрпризы. Сегодня в Усть-Ишиме идет снег, но работа не останавливается ни на секунду, ведь люди ждут помощи! В обработке находятся коллективные заявки, вчера их комплектовали, а уже сегодня доставят жителям, – сообщила чиновница в своем телеграм-канале.

Гуманитарную помощь доставляют в спорткомплекс «Таежный», который является складом для нее. Такое решение принял глава региона Виталий Хоценко.

·Общество

Несмотря на это, помощь жителям района продолжается. 

В Усть-Ишимском районе Омской области, который топит паводковыми водами, пошел снег. На это обратила внимание министр внутренней политики Омской области Анастасия Терпугова.

– Погода преподносит сюрпризы. Сегодня в Усть-Ишиме идет снег, но работа не останавливается ни на секунду, ведь люди ждут помощи! В обработке находятся коллективные заявки, вчера их комплектовали, а уже сегодня доставят жителям, – сообщила чиновница в своем телеграм-канале.

Гуманитарную помощь доставляют в спорткомплекс «Таежный», который является складом для нее. Такое решение принял глава региона Виталий Хоценко.