Ольга Колесник вступает в новую должность уже с сегодняшнего дня. До этого она работала на «12 канале».

Ольга Колесник вступает в новую должность уже с сегодняшнего дня. До этого она работала на «12 канале».

В министерстве внутренней политики Омской области назначили нового заместителя министра. На смену Ольге Боровской, которая ушла в отставку 19 апреля, пришла замдиректора «12 канала», супруга главы регионального Минспорта Ивана Колесника Ольга Колесник. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виталий Хоценко.

Как говорится в документе, к работе Колесник приступает с сегодняшнего дня, 22 апреля. В качестве заместителя министра она будет руководить департаментом информационно-правового обеспечения, кадровой политики и государственной службы. У нового замминистра будет испытательный срок три месяца.