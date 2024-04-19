Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

Ольга Боровская сообщила, что остается в команде губернатора, но переходит на должность советника.

Заместитель министра внутренней политики Омской области Ольга Боровская покидает свою должность. Эту информацию она подтвердила РИА «Омск-информ», заявив, что остается в команде губернатора Виталия Хоценко.

– Сегодня мой последний день в качестве заместителя министра внутренней политики, но я остаюсь в команде Виталия Павловича Хоценко, в статусе советника губернатора Омской области. Работаем дальше! – подчеркнула Ольга Боровская.

Отметим, что Ольга Боровская являлась заместителем министра внутренней политики с 1 июня 2023 года. По некоторой информации, ставшей вакантной должность займет заместитель гендиректора 12 канала по спецпроектам Ольга Колесник.

·Политика

Ольга Боровская сообщила, что остается в команде губернатора, но переходит на должность советника.

Заместитель министра внутренней политики Омской области Ольга Боровская покидает свою должность. Эту информацию она подтвердила РИА «Омск-информ», заявив, что остается в команде губернатора Виталия Хоценко.

– Сегодня мой последний день в качестве заместителя министра внутренней политики, но я остаюсь в команде Виталия Павловича Хоценко, в статусе советника губернатора Омской области. Работаем дальше! – подчеркнула Ольга Боровская.

Отметим, что Ольга Боровская являлась заместителем министра внутренней политики с 1 июня 2023 года. По некоторой информации, ставшей вакантной должность займет заместитель гендиректора 12 канала по спецпроектам Ольга Колесник.