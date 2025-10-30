Омск-Информ
Бывший советник губернатора Боровская стала директором омского вуза

Специалист возглавила Президентскую академию.
пресс-служба правительства Омской области

Ольга Боровская стала директором Омского филиала Президентской академии. Как сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко, сегодня ее представил коллективу ректор федерального вуза Алексей Комиссаров.

Ольга Боровская – выпускница Президентской академии по специальности «управление персоналом». С 2010 по 2016 год она работала в Министерстве культуры Омской области. С 2021 года руководила омским Центром управления регионом (ЦУР). С июня 2023 года по апрель 2024 года была заместителем министра региональной политики и массовых коммуникаций, после чего стала советником губернатора.

Отметим, что Президентская академия – это Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте. Вуз занимается подготовкой и переподготовкой кадров для государственного управления, бизнеса и науки.

