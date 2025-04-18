Министр внутренней политики региона рассказала, как можно пойти на шопинг с пользой для города.

В крупных торговых комплексах, парках и пешеходных зонах Омска пройдет голосование по выбору территорий для благоустройства в новом этапе национальной программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявила министр внутренней политики региона Анастасия Терпугова.

Как пояснила чиновница, в голосовании могут принять участие граждане Российской Федерации старше 14 лет. Процедура доступна онлайн через портал государственных услуг или лично при содействии специально подготовленных волонтеров.

Для голосования через портал «Госуслуги» нужно иметь подтвержденную учетную запись и проживать на территории Омской области. Эта информация автоматически проверяется системой сайта «Госуслуги». Если регистрация успешно пройдена, достаточно зайти в раздел голосования, выбрать понравившийся объект и подтвердить свой выбор.

Альтернативный способ участия – личное обращение к волонтерам. Их работа организована в крупных торговых центрах, парках и местах массового скопления людей. Волонтеры будут носить специальную форму, позволяющую быстро идентифицировать их присутствие. Они готовы оказать помощь в оформлении голосов жителям всех регионов России, находящихся временно в Омской области.

– Если говорить про Омск, то это крупные торговые центры: торговый центр «Омский», торговый комплекс «Терминал», торговый центр «Парк», торговый комплекс «Первомайский», торговый центр «Фестиваль», парк имени 30-летия ВКСМ, «Зеленый остров», улица Ленина и Чокана Валиханова. Таким образом, подобраны места, чтобы, в принципе, можно было дать возможность каждому проголосовать. Через волонтеров можно голосовать и не омичам. Очень часто наши жители ведут агитацию среди своих родных, близких, к которым приехали погостить. И вот тогда можно проголосовать через волонтеров, – отметила Терпугова.

Кроме того, предусмотрена возможность организовать специальное голосование прямо на рабочих местах. Для этого работодателям рекомендуется связаться с региональным молодежным центром по телефону 26-58-68. Организаторы предоставят необходимое оборудование и специалистов, готовых провести процедуру прямо на предприятии.

Участие в выборах позволяет каждому внести вклад в улучшение облика родного города, создав лучшие условия для отдыха и досуга всей семьи. Участие абсолютно бесплатно и открыто для любого гражданина Российской Федерации независимо от возраста и статуса.