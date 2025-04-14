Они появились после преобразования минстроя и минпрома.

Сегодня правительство Омской области объявило о назначении руководителей двух новых министерств: министерства промышленности и торговли, а также министерства строительства и архитектуры. Оба распоряжения подписал исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Ушаков 11 апреля.

Андрей Посаженников, освобожденный от должности министра промышленности и научно-технического развития, сегодня официально вступил в должность министра промышленности и торговли региона.

Александр Рашко, бывший министр строительства Омской области, стал министром строительства и архитектуры. Указ вступает в силу 15 апреля, штатная численность служащих не изменится.

Ранее сообщалось о переименовании регионального минстроя, а также объединении омского УДХБ и БУ «Центра компетенций по вопросам городской среды».

В прошлом году были переименованы сразу несколько ведомств: минэкономики стало министерством экономического развития, минсельхоз – министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, министерство региональной политики и массовых коммуникаций – министерством внутренней политики. Минспорта разделили на министерство спорта и ГУ молодежной политики. А минпром выделят в министерство промышленности и торговли и миннауки.