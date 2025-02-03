Омск-Информ
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·Политика

Речь идет о министерстве молодежной политики и министерстве строительства и архитектуры.
Правительство Омской области подготовило проект указа о переименовании главного управления молодежной политики в министерство молодежной политики. Указ должен вступить в силу 1 апреля 2025 года.
Еще один проект указа предполагает переименование министерства строительства в министерство строительства и архитектуры с 15 апреля.
Напомним, главное управление молодежной политики выделили из регионального Минспорта в 2024 году, а министерство строительства появилось после разделения министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства в апреле 2022 года.
·Политика

Речь идет о министерстве молодежной политики и министерстве строительства и архитектуры.
Правительство Омской области подготовило проект указа о переименовании главного управления молодежной политики в министерство молодежной политики. Указ должен вступить в силу 1 апреля 2025 года.
Еще один проект указа предполагает переименование министерства строительства в министерство строительства и архитектуры с 15 апреля.
Напомним, главное управление молодежной политики выделили из регионального Минспорта в 2024 году, а министерство строительства появилось после разделения министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства в апреле 2022 года.