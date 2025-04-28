Коммуниста Василия Архипова не стало на 82-м году жизни.

В воскресенье, 27 апреля, на 82-м году скончался депутат Законодательного собрания Омской области от КПРФ Василий Архипов. В пресс-службе омского отделения КПРФ рассказали, что причиной утраты стала продолжительная болезнь опытного парламентария.

– В памяти знавших его людей он навсегда останется верным товарищем, человеком неравнодушным, всегда готовым оказать поддержку. Он пользовался заслуженным уважением у коллег, – уточнили в региональном парламенте.

Василий Архипов почти 30 лет, с 1961 по 1989 год, проходил военную службу в армии СССР, окончил там Военную политическую академию имени Ленина. Затем с 1990 по 1999 год трудился на заводе «Омскгидропривод». Выйдя на заслуженный отдых в 1999 году, он основал общественную организацию ветеранов и пенсионеров города Омска, посвященную ветеранам войны, труда, военнослужащим и сотрудникам силовых структур, став ее руководителем.

В 1999 году Василий Архипов начал работать помощником депутата Законодательного собрания, а в 2011 году сам занял депутатское кресло, будучи выдвинутым омским отделением КПРФ. В дальнейшем лидер объединения ветеранов неоднократно переизбирался депутатом: в 2016 и 2021 годах.

Напомним, что в марте ушел из жизни депутат Законодательного собрания Омской области Евгений Дубовский. Он избирался в парламент при поддержке «Единой России».