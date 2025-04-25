Омск-Информ
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·Политика

Кто станет новым министром, пока неизвестно.
Стало известно, кто будет руководить министерством имущественных отношений Омской области после отставки Евгения Козлова. Его обязанности легли на плечи первого заместителя Александра Матненко.
Напомним, об отставке Козлова стало известно сегодня. Официальная причина – собственное желание чиновника. Однако отставка могла произойти из-за плохого обеспечения жильем детей-сирот. В прошлом году министр проходил по уголовному делу о халатности, но его оправдали.
Андрей Андреев
·Политика

Кто станет новым министром, пока неизвестно.
Стало известно, кто будет руководить министерством имущественных отношений Омской области после отставки Евгения Козлова. Его обязанности легли на плечи первого заместителя Александра Матненко.
Напомним, об отставке Козлова стало известно сегодня. Официальная причина – собственное желание чиновника. Однако отставка могла произойти из-за плохого обеспечения жильем детей-сирот. В прошлом году министр проходил по уголовному делу о халатности, но его оправдали.
Андрей Андреев