Благодаря этому чиновник, ранее осужденный за халатность, получил право на реабилитацию и сохранит высокую должность.

Судебная коллегия по уголовным делам Омского облсуда удовлетворила апелляционную жалобу министра имущественных отношений Омской области Евгения Козлова на приговор по его уголовному делу. В октябре 2024 года Центральный районный суд Омска признал его виновным в халатности, но ввиду истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности постановил освободить от отбывания наказания.

Так как это решение не является реабилитирующим, после вступления приговора в силу Козлов считался бы судимым за халатность и должен был покинуть должность министра. Чиновник подал апелляцию и добился оправдательного приговора, сообщают «Коммерческие вести». Также Евгений Козлов имеет права на реабилитацию.

Напомним, что следственные органы вменяли Козлову совершение преступления по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). Поводом стало непредоставление квартир детям-сиротам в 2020 году. Следствие посчитало, что министр должен был инициировать внесение изменений в нормативные документы правительства Омской области, регулирующих порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Так как этого не было сделано, аукционы по приобретению квартир не состоялись, а регион не освоил 122 млн рублей, которые пришлось вернуть в федеральный бюджет. На эти деньги тогда можно было купить 71 жилое помещение.