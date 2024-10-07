Омск-Информ
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·Политика

Следствие и суд длились несколько лет, чиновника обвиняли в халатности при закупке квартир для детей-сирот.

Центральный районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу министра имущественных отношений региона Евгения Козлова. Чиновник обвинялся по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В 2020 году его ведомство не провело аукционы по закупке квартир для детей-сирот, в результате чего 70 человек из этой льготной категории остались без жилья от государства, а региону пришлось вернуть в федеральный бюджет неосвоенные 122 млн рублей.

Несмотря на то что следствие и суд длились несколько лет, результат оказался практически нулевым: Козлова приговорили к 60 часам обязательных работ, но тут же освободили от уголовной ответственности ввиду истечения сроков давности по преступлению.

Судя по всему, глава Минимущества сохранит свой пост при назначении на очередной срок полномочий.

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·Политика

Следствие и суд длились несколько лет, чиновника обвиняли в халатности при закупке квартир для детей-сирот.

Центральный районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу министра имущественных отношений региона Евгения Козлова. Чиновник обвинялся по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В 2020 году его ведомство не провело аукционы по закупке квартир для детей-сирот, в результате чего 70 человек из этой льготной категории остались без жилья от государства, а региону пришлось вернуть в федеральный бюджет неосвоенные 122 млн рублей.

Несмотря на то что следствие и суд длились несколько лет, результат оказался практически нулевым: Козлова приговорили к 60 часам обязательных работ, но тут же освободили от уголовной ответственности ввиду истечения сроков давности по преступлению.

Судя по всему, глава Минимущества сохранит свой пост при назначении на очередной срок полномочий.

1268