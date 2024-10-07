Следствие и суд длились несколько лет, чиновника обвиняли в халатности при закупке квартир для детей-сирот.

Центральный районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу министра имущественных отношений региона Евгения Козлова. Чиновник обвинялся по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В 2020 году его ведомство не провело аукционы по закупке квартир для детей-сирот, в результате чего 70 человек из этой льготной категории остались без жилья от государства, а региону пришлось вернуть в федеральный бюджет неосвоенные 122 млн рублей.

Несмотря на то что следствие и суд длились несколько лет, результат оказался практически нулевым: Козлова приговорили к 60 часам обязательных работ, но тут же освободили от уголовной ответственности ввиду истечения сроков давности по преступлению.

Судя по всему, глава Минимущества сохранит свой пост при назначении на очередной срок полномочий.