Отмена произошла из-за предписаний УФАС.

На портале госзакупок появилась информация об отмене аукциона на постройку модульного бассейна на территории бывшего стадиона «Сатурн» возле Дома Печати.

К участию в торгах заявились пять компаний (названия не раскрываются), борющихся за контракт стоимостью 370 млн рублей. На аукционе стоимость упала до отметки 258,2 млн рублей. Однако победитель аукциона не был выбран, так как 24 апреля региональный заказчик, «Дирекция по управлению спортивными сооружениями», отменил закупку по требованию антимонопольной службы Омской области. С чем это связано, неизвестно.

По контракту подрядчик должен предоставить набор модулей, из которого соберут одноэтажное здание с бассейном, рассчитанным на 36 человек в смену. Сама чаша будет состоять из 6 дорожек по 25 м каждая. В здании предусмотрены раздевалки, душевые, тренерская, кабинет медсестры, гардероб. Кроме того, предполагается полный набор оборудования и мебели. В частности, в методическом кабинете нужно установить тренажеры Хюттеля-Мартенса, гимнастические стенки, брусья, турники.

Однажды аукцион уже отменяли. После повторного выставления на торги стоимость контракта возросла с 312,4 миллиона рублей до 370 миллионов.

Строительство нового бассейна на месте заброшки омские власти анонсировали в начале этого года. Земельный участок под стадионом предоставлен в аренду фирме «Стройкомплект». На реализацию проекта предусмотрено финансирование в виде субсидии в размере 267 млн рублей. На данный момент уже освоено 1,3 млн рублей, направленных на проведение инженерно-геодезических и инженерно-геологических исследований.