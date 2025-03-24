Первый конкурс начали проводить, но отменили. Во второй версии работы подорожали на 57 млн рублей.

В Омске объявили новый аукцион на строительство модульного бассейна на улице Бульварной на месте бывшего стадиона «Сатурн». Это локация возле остановки «Дом печати» хорошо знакома горожанам. Многие годы стадион пустовал и зарастал бурьяном.

И вот теперь власти решили вдохнуть в него новую жизнь. Первый конкурс, который в феврале проводила областная «Дирекция по управлению спортивными сооружениями», отменили. Как оказалось, в новой редакции начальная стоимость работ выросла с 312,4 млн до 370 млн рублей.

Как явствует из документа о закупке, комплект должен представлять собой набор модулей высокой заводской готовности. Из него соберут одноэтажное здание с бассейном, рассчитанным на 36 человек в смену. Сам бассейн будет состоять из 6 дорожек по 25 м каждая. В здании предусмотрены раздевалки, душевые, тренерская, кабинет медсестры, гардероб. Кроме того, предполагается полный набор оборудования и мебели. В частности, в методическом кабинете нужно установить тренажеры Хюттеля-Мартенса, гимнастические стенки, брусья, турники. Итоги конкурса подведут 8 апреля.

Ранее планы по строительству объекта в начале года анонсировали региональные власти. Арендатором участка выступает компания «Стройкомплект». На эти цели выделена субсидия 267 млн рублей. Уже выделены 1,3 млн рублей на инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания.