Новый спортивный объект возведут за остановкой «Дом Печати».

В Омске ищут подрядчика для поставки оборудования и сборки модульного бассейна на месте бывшего стадиона «Сатурн» на улице Бульварной, это за остановкой «Дом Печати» в Омске. В качестве начальной стоимости фигурирует сумма 312,4 млн рублей.

Как явствует из документа о закупке, комплект должен представлять собой набор модулей высокой заводской готовности. Из него соберут одноэтажное здание с бассейном, рассчитанным на 36 человек в смену. Всего предусмотрено четыре сеанса.

В здании необходимо сделать раздевалки, душевые, тренерскую, кабинет медсестры, гардероб, в общем, всю инфраструктуру. Кроме того, предполагается полный набор оборудования и мебели.

Победителя определят 7 марта. На поставку комплекта компании, взявшей контракт, дадут 140 дней со времени подписания договора. Еще 145 дней потребуется на монтаж оборудования. Итого весь процесс займет порядка 10 месяцев. То есть новый бассейн появится на месте давно заброшенного стадиона не раньше следующей зимы.

Ранее планы по строительству объекта анонсировали региональные власти. Арендатором участка выступает компания «Стройкомплект». На эти цели выделена субсидия в 267 млн рублей. Уже выделены 1,3 млн рублей на инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания.