Плавательный бассейн на шесть дорожек разместят на месте бывшего стадиона «Сатурн».

В центре Омска, на улице Бульварной, планируется строительство плавательного бассейна на шесть дорожек, сообщил губернатор Виталий Хоценко. Его расположат на месте бывшего стадиона «Сатурн».

– Начинаем подготовку к возведению модульного плавательного бассейна в Омске, на создание которого Омская область получила федеральное финансирование в рамках федеральной программы «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» в размере 267 млн рублей. Пользоваться бассейном смогут воспитанники спортивных школ и все желающие, – отметил Хоценко.

Сегодня глава региона побывал на площадке, где в будущем разместится спортивный объект. Сооружение возведут из модульных конструкций. Федеральная субсидия будет выделена на закупку и монтаж оборудования.

Новый бассейн в центре Омска можно будет использовать для спортивных дисциплин, физкультурных мероприятий, а также для проведения соревнований по плаванию.