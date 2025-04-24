Пока курсируют ограниченно, но уже перевозят пассажиров.

В Знаменском районе открылись первые рейсы водного транспорта. Сейчас суда функционируют ограниченно, перевозят специальную технику, автомобили и пассажиров. Регулярная работа переправ начнется с 1 мая, сообщает местная газета «Вперед».

Переправа между населенными пунктами Тузаклы, Усть-Шиш и Новоягодное обслуживается теплоходом «Оша». График движения следующий: с правого берега отправление запланировано в 7:10, 8:10, 13:00, 16:00 и 18:00; с левого берега судно отправляется в 7:25, 9:20, 13:30, 17:20 и 19:20.

Паромная переправа между Знаменским и Качуковым обслуживается теплоходом «РТ-368». Расписание перевозок следующее: с правого берега отправление происходит в 7:00, 8:00, 14:00, 16:00 и 18:30; с левого берега – в 7:40, 9:40, 14:30, 17:30 и 19:00. Перевозки осуществляются каждый день без перерывов на выходные дни.

В Омской области всего девять переправ через реку Иртыш. Они размещены в Черлакском, Знаменском (Усть-Шиш, Знаменское), Большереченском (Большеречье), Усть-Ишимском, Тарском (Пологрудово) и Тевризском (Бородинка, Белый Яр, Тевриз) районах.

Напомним, 18 апреля текущего года открылась первая паромная переправа через Иртыш в Усть-Ишимском районе Омской области. Начиная с 2024 года проезд по переправам стал бесплатным как для водителей автомобилей, так и для пеших путешественников.