Паромная переправа соединяет правый берег Иртыша с левобережьем.

Строительство новых паромов для переправы Тобольск – Бекерево идет в Омске, об этом сообщает администрация Тобольска. Контракт заключен с ООО «ПКФ «Техметторг» на сумму 446 млн рублей.

– На данный момент устройство жестких корпусов по баржам выполнено на 70 %, а по буксирам – на 25 %. В 2026 году планируется проведение окрасочных и достроечных работ, а также расширенные ходовые испытания непосредственно в Тобольске, – сообщают власти Тобольска.

Добавим, в техзадании указано, что паромы должны быть с ледовым усилением. На сайте «Тюменская область сегодня» сообщается, что паромы будут эксплуатироваться в мелкобитом льду толщиной до 20 сантиметров: они будут работать в период от ледохода до ледостава.

– Их навигационный период рассчитан на температуру воздуха от –15 ºС до +40 ºС. Грузоподъемность каждого судна должна достигать 250 тонн. Паром должен иметь возможность причаливания к необорудованному берегу, – пишут на Тumentoday.ru.

На палубе будут размещаться грузовые и/или легковые автомобили и пассажиры. Салон, рассчитанный на 30 человек, оборудуют системой беспроводного интернета (Wi-Fi) и снабдят креслами с USB-разъемами.

Добавим, что паромная переправа соединяет правый берег Иртыша в Тобольске с левобережьем, где находится поселок Бекерево. Ввод в эксплуатацию новых паромов запланирован на 2027 год.