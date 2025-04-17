Омск-Информ
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·Общество

Транспортировка будет производиться регулярно двумя рейсами в обе стороны каждый день.

Администрация Усть-Ишимского района сообщила о том, что завтра, 18 апреля, начнет работу паромная переправа через реку Иртыш. 

Переправа будет функционировать в указанные даты: 18, 19, 21, 23, 25 и 27 апреля. График отправления следующий: с правого берега – утренняя поездка в 09:30, вечерняя – в 16:30; с левого берега – утром в 10:00, вечером в 17:00.

Напомним, что в мае прошлого года было запущено 9 бесплатных паромных переправ. Стоит подчеркнуть, что в сегодняшнем сообщении администрации Усть-Ишимского района отсутствует информация об условиях проезда. 

·Общество

Транспортировка будет производиться регулярно двумя рейсами в обе стороны каждый день.

Администрация Усть-Ишимского района сообщила о том, что завтра, 18 апреля, начнет работу паромная переправа через реку Иртыш. 

Переправа будет функционировать в указанные даты: 18, 19, 21, 23, 25 и 27 апреля. График отправления следующий: с правого берега – утренняя поездка в 09:30, вечерняя – в 16:30; с левого берега – утром в 10:00, вечером в 17:00.

Напомним, что в мае прошлого года было запущено 9 бесплатных паромных переправ. Стоит подчеркнуть, что в сегодняшнем сообщении администрации Усть-Ишимского района отсутствует информация об условиях проезда. 