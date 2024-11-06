Омск-Информ
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·Общество

Первой перестанет работать «Бородинская».
Завтра, 7 ноября, в Омской области закроется первая из девяти паромных переправ – «Бородинская». Она соединяет поселок Тевриз и деревню Бородинку. По данным регионального Минтранса, для парома стало уже слишком холодно.
Пока продолжат функционировать еще 8 переправ:
  • «Никольская» соединяет Усть-Ишим и село Никольск;
  • «Аксеновская» соединяет поселок Аксеново и село Ярково;
  • «Изюкская» соединяет Тевриз и село Александровка;
  • «Белоярская» соединяет Тевриз и поселок Белый Яр;
  • «Черлакская» соединяет Черлак и Нововаршавку;
  • «Усть-Шишовская» соединяет поселок Усть-Шиш и деревню Тузаклы;
  • «Большереченская» соединяет Большеречье и село Артын;
  • «Знаменская» соединяет Знаменское и село Качуково.
·Общество

Первой перестанет работать «Бородинская».
Завтра, 7 ноября, в Омской области закроется первая из девяти паромных переправ – «Бородинская». Она соединяет поселок Тевриз и деревню Бородинку. По данным регионального Минтранса, для парома стало уже слишком холодно.
Пока продолжат функционировать еще 8 переправ:
  • «Никольская» соединяет Усть-Ишим и село Никольск;
  • «Аксеновская» соединяет поселок Аксеново и село Ярково;
  • «Изюкская» соединяет Тевриз и село Александровка;
  • «Белоярская» соединяет Тевриз и поселок Белый Яр;
  • «Черлакская» соединяет Черлак и Нововаршавку;
  • «Усть-Шишовская» соединяет поселок Усть-Шиш и деревню Тузаклы;
  • «Большереченская» соединяет Большеречье и село Артын;
  • «Знаменская» соединяет Знаменское и село Качуково.