Омск-Информ
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·Общество

Это вызвано установлением постоянной минусовой температуры на территории всего региона.

На территории Омской области прекратили работу все 9 паромных переправ, сообщили в региональном Минтрансе. Как пояснили в ведомстве, это вызвано наступлением холодной погоды с установлением постоянной минусовой температуры.

Большинство паромных переправ находится на севере Омской области: в Большереченском, Муромцевском, Усть-Ишимском, Тевризском, Знаменском районах. Также есть переправа, соединяющая райцентры Черлак и Нововаршавка.

·Общество

Это вызвано установлением постоянной минусовой температуры на территории всего региона.

На территории Омской области прекратили работу все 9 паромных переправ, сообщили в региональном Минтрансе. Как пояснили в ведомстве, это вызвано наступлением холодной погоды с установлением постоянной минусовой температуры.

Большинство паромных переправ находится на севере Омской области: в Большереченском, Муромцевском, Усть-Ишимском, Тевризском, Знаменском районах. Также есть переправа, соединяющая райцентры Черлак и Нововаршавка.