На территории региона работают 9 переправ, на содержание из областного бюджета выделено 126 млн рублей.

На территории региона работают 9 переправ, на содержание из областного бюджета выделено 126 млн рублей.

Паромные переправы в Омской области стали бесплатными для всех категорий пассажиров, включая автомобилистов. Ранее последние должны были оплачивать эту услугу.

Из 9 функционирующих на территории региона паромных переправ восемь уже начали работу, сообщает портал «СуперОмск». Переправа между райцентрами Черлак и Нововаршавка пока не работает из-за прибывающей воды в Иртыше. Подъем уровня воды ожидается до 15-20 мая.

В этом году на содержание паромных переправ из бюджета Омской области потратят 126 млн рублей. Так, 14,38 млн рублей уйдет на обслуживание переправы через Иртыш на трассе Знаменское – Качуково. В 12 млн обойдется переправа Тевриз – Кузнецово, в 10,46 – Бутаково – Пологрудово и Самсоново – Пологрудово, 15,5 – Тевриз – Александровка, 13,3 млн – Тузаклы – Усть-Шиш – Новоягодное, 15 млн – Усть-Ишим – Малая Бича, 15 млн – Муромцево – Большеречье, 12,48 млн – Нагорно-Аевск – Бородинка, 18 млн – Нововаршавка – Черлак.