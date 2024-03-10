За эти деньги обеспечивать возможность переправиться через Иртыш на автомобиле или пешком планируется чуть больше полугода.
В минувший четверг Управление дорожного хозяйства Омской области объявило поиск подрядчиков для организации паромных переправ. Заявки на конкурсы принимают до 15–19 марта. Всего чиновники разместили 9 аукционов более чем на 126 млн рублей.
Власти готовы заплатить до 14,38 млн рублей за обслуживание переправы через Иртыш на трассе Знаменское – Качуково. В 12 млн обойдется переправа Тевриз – Кузнецово, в 10,46 – Бутаково – Пологрудово и Самсоново – Пологрудово, 15,5 – Тевриз – Александровка, 13,3 млн – Тузаклы – Усть-Шиш – Новоягодное, 15 млн – Усть-Ишим – Малая Бича, 15 млн – Муромцево – Большеречье, 12,48 млн – Нагорно-Аевск – Бородинка, 18 млн – Нововаршавка – Черлак.
Работать переправы должны с 1 мая по 10 ноября.