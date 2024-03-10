За эти деньги обеспечивать возможность переправиться через Иртыш на автомобиле или пешком планируется чуть больше полугода.

За эти деньги обеспечивать возможность переправиться через Иртыш на автомобиле или пешком планируется чуть больше полугода.

В минувший четверг Управление дорожного хозяйства Омской области объявило поиск подрядчиков для организации паромных переправ. Заявки на конкурсы принимают до 15–19 марта. Всего чиновники разместили 9 аукционов более чем на 126 млн рублей.

Власти готовы заплатить до 14,38 млн рублей за обслуживание переправы через Иртыш на трассе Знаменское – Качуково. В 12 млн обойдется переправа Тевриз – Кузнецово, в 10,46 – Бутаково – Пологрудово и Самсоново – Пологрудово, 15,5 – Тевриз – Александровка, 13,3 млн – Тузаклы – Усть-Шиш – Новоягодное, 15 млн – Усть-Ишим – Малая Бича, 15 млн – Муромцево – Большеречье, 12,48 млн – Нагорно-Аевск – Бородинка, 18 млн – Нововаршавка – Черлак.

Работать переправы должны с 1 мая по 10 ноября.