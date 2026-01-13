В Тобольске уже придумывают названия для паромов, строящихся в Омске

Новые плавсредства соединят два берега Иртыша.

Администрация г. Тобольска

Тобольск решает транспортную проблему благодаря омским судостроителям. Паромы для переправы Тобольск – Бекерево, которая соединяет правый берег Иртыша с левобережьем, уже прошли первый этап испытаний - сложная процедура, которая проверяет устойчивость будущего плавсредства на воде.

Заказчиком строительства двух паромов выступает администрация Тобольска, от нее исходит и предложение дать названия новым судам. Инициативу поддержал и мэр города Петр Вагин.

- Это может быть что-то связанное с историей Тобольска, природой Сибири или символикой города, - отметил он.

В 2026 году планируется, что паромы прибудут в Тобольск, состоятся расширенные ходовые испытания.

Добавим, что паромы построены с ледовым усилением, «Омск-информ» писал подробно о технических характеристиках судов. Отметим, что они могут работать в период от ледохода до ледостава. Грузоподъемность каждого должна достигать 250 тонн, на палубе будут размещаться грузовые и/или легковые автомобили и пассажиры.